Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублейВести.Ru 03:19

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространится также на ветеранов-граждан России, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии.

Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей

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