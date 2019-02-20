Политика
Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон»ТК Звезда 06:07
Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию Владимир Путин упомянул о разрабатываемой в России гиперзвуковой ракете «Циркон» и подробно коснулся ее характеристик.
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Считаю возможным также проинформировать вас еще об одной перспективной новинке. Помните, в прошлый раз я говорил, что есть еще, что сказать, но пока рановато.
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Политика
НАТО усмотрело в послании Путина неприемлемые угрозы
В НАТО считают неприемлемыми заявления президента России Владимира Путина о возможности развертывания Россией вооружений, которые могут быть использованы против западных стран.
Обновлено в 10:47
Политика
Путин пообещал доплатить пенсионерам
Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии
Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин предложил ввести ипотечные каникулы в России
Как отметил Владимир Путин, необходимо ввести ипотечные каникулы — отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Украина провела учения с боевой стрельбой в Азовском море
Украинские десантники провели тактические учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря.
Обновлено в 10:45
Экономика
Bloomberg рассчитал для России «индекс греха»
Россия заняла 48-е место в составленном Bloomberg рейтинге 50 стран по уровню финансовой доступности наркотиков.
Обновлено в 10:20
Театры
Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко
Обновлено в 08:04
Политика
Путин призвал избавить бизнес от постоянного нахождения «под статьей»
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию заявил, что бизнес не должен постоянно ощущать риск административного или уголовного преследования.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
В Эстонии заявили о подготовке к войне
Эстония готовится к войне, судя по характеру оборонных расходов страны, заявил начальник отдела оборонных инвестиций эстонского минобороны Кусти Сальм в ходе конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 10:18
Политика
Путин предложил программу «Земский учитель»
Учителя, переехавшие из города в село или малый город, получат по 1 000 000 рублей.
Обновлено в 04:50
Общество
Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон
Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing
Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Хоккей
«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» и не попала в плей-офф КХЛ
Обновлено в 10:20
Общество
Увидевшим белые щупальца в школьном супе детям запретили телефоны
Ученикам средней школы в поселке Юргамыш Курганской области, которые обнаружили в одной из тарелок с супом странного вида кусок мяса с белыми щупальцами, запретили приносить в столовую сотовые телефоны, сообщает Znak.com со ссылкой на родителей учащихся.
Обновлено в 07:36
Происшествия
СКР возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма после трех взрывов в Донецке.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Австралийский пилот три часа писал самолетом фразу «Мне скучно»
Пилот самолета VH-EQK, вылетевшего 19 февраля из австралийского аэропорта Солсбери, налетал лишних 500 км, чтобы нарисовать в воздухе различные фигуры и сообщить, что ему скучно.
Обновлено в 10:45
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Происшествия
Глава СПЧ просит Бастрыкина расследовать заражение детей в Москве
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов просит главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование массового заражения детей дизентерией в детских садах Москвы, сообщает 20 февраля сайт Совета.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»
Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:24
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за «грязные носки» в плацкарте
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил установить контроль за соблюдением требований гигиены пассажирами электричек и поездов.
Обновлено в 03:58
Политика
В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам
Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.
Обновлено в 06:45
Спорт
Елисеев финишировал пятым в гонке на ЧЕ по биатлону
Болгарский биатлонист Красимир Анев выиграл в мужскую индивидуальную гонку на 20 км в рамках чемпионата Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:13
Футбол
ЦСКА не планирует искать замену травмированному футболисту Дзагоеву
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что в составе московских армейцев достаточно квалифицированных футболистов, чтобы заменить получившего травму Алана Дзагоева.
Обновлено в 10:16
Политика
Совет Госдумы решил не выплачивать взнос в ПАСЕ за 2019 год
Согласно представленным материалам в повестке заседания, совет согласился с рекомендацией думских комитетов по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уплатить взносы Российской Федерации за 2019 год в ряд организаций, среди которых Парламентская Ассамблея Совета Европы не значится.
Обновлено в 08:56
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus
"АвтоВАЗ" начал производство работающей на бензине и газе Lada Largus CNG, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:59