Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливеГазета.Ru 07:30
Президент России Владимир Путин заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко специально устроил провокацию в Керченском проливе. Об этом российский лидер сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового фильма.
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с чего всё началось
Как Украина пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах, и кто подставлял под пули людей на Майдане?Первый каналвчера в 05:26
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Кино
Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Парашютная улица снова переживает потоп
Парашютная улица скрылась под водой наряду со многими магистралями на севере Петербурга и прилегающих районах Ленобласти в результате ливня, который обрушился днем 9 июля.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Политика
Три депутата ЗСК вошли в топ-100 богатейших чиновников РФ
Три депутата Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) вошли в число 100 богатейших госслужащих России по итогам декларационной кампании 2019 года.
Обновлено в 05:44
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Авто
В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Скрабба
Пресс-служба БК «Зенит» объявила, что питерский клуб покидает Филипп Скрабб. Канадский защитник провёл в «Зените» один сезон.
Обновлено в 05:13
Футбол
Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собаку
Обновлено в 07:19
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
ВМФ России получит корвет «Меркурий» в 2022 году
Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут в распоряжение Военно-морского флота России в конце 2022 года, заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.
Обновлено в 05:58
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Романа Удота освободили из-под домашнего ареста
Активист движения «Голос» Роман Удот, обвиняемый в угрозе убийством журналистам НТВ, освобождён из-под домашнего ареста.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Интернет
Instagram станет бороться с травлей в сети
Обновлено в 05:53
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже
Несколько лет длился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. В итоге все шестеро детей остались с матерью.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Общество
В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50