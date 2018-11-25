Как Украина пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах, и кто подставлял под пули людей на Майдане?

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко специально устроил провокацию в Керченском проливе. Об этом российский лидер сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового фильма.

Политика Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Происшествия Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.

Общество Парашютная улица снова переживает потоп Парашютная улица скрылась под водой наряду со многими магистралями на севере Петербурга и прилегающих районах Ленобласти в результате ливня, который обрушился днем 9 июля.

Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

Политика Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.

Политика Три депутата ЗСК вошли в топ-100 богатейших чиновников РФ Три депутата Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) вошли в число 100 богатейших госслужащих России по итогам декларационной кампании 2019 года.

Происшествия ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.

Авто В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Футбол «Зенит» объявил об уходе Скрабба Пресс-служба БК «Зенит» объявила, что питерский клуб покидает Филипп Скрабб. Канадский защитник провёл в «Зените» один сезон.

Происшествия В офисе «Красного и белого» проводятся обыски Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.

Армия и оружие ВМФ России получит корвет «Меркурий» в 2022 году Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут в распоряжение Военно-морского флота России в конце 2022 года, заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.

Политика СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.

Политика Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной.

Происшествия Романа Удота освободили из-под домашнего ареста Активист движения «Голос» Роман Удот, обвиняемый в угрозе убийством журналистам НТВ, освобождён из-под домашнего ареста.

Футбол «Краснодар» представил форму на новый сезон Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".

Происшествия В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.

Общество Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.

Шоу-бизнес Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже Несколько лет длился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. В итоге все шестеро детей остались с матерью.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.