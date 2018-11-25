Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливеГазета.Ru 07:30
Президент России Владимир Путин заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко специально устроил провокацию в Керченском проливе. Об этом российский лидер сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового фильма.
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с чего всё началось
Как Украина пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах, и кто подставлял под пули людей на Майдане?Первый каналвчера в 05:26
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Здоровье
Онколог опроверг пользу грибов при лечении рака
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Литвинова оценила сервировку стола Рудковской в рубрике «Мои завтраки»
После небольшого перерыва Яна Рудковская возобновила любимую многими своими поклонниками рубрику «Мои завтраки», в которой продюсер демонстрирует шикарную сервировку стола, как и чем она питается по утрам.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Здоровье
Врачи рассказали, кому вредно есть абрикосы
Абрикосы могут навредить людям с острым гастритом с высокой кислотностью желудочного сока, язвами желудка и двенадцатиперстной кишки.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Сын Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста
После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской самочувствие актера заметно ухудшилось. Эту информацию подтвердил его сын Степан Джигарханян.
Обновлено в 10:25
Политика
Премьера фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» состоится 19 июля
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Интернет
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию
После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Суд в США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов
Американский суд признал, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием дела в отношении «Конкорда», и генпрокурор Уильям Барр не знают американских законов, которые были нарушены Минюстом США в деле против российской компании.
Обновлено в 03:08
Технологии
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Число заболевших корью в США бьёт рекорды эпидемии 1992 года
Всего же с начала 2019 года число заболевших достигло 1109 человек в 28 штатах.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 24
Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Нетаньяху пригрозил Ирану самолетами F-35
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе осмотра эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 напомнил про угрозы Ирана и заявил, что израильским властям есть чем на них ответить.
Обновлено в 09:55
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Путин на GMIS сравнил отказ от ядерной энергии с возвращением к шкурам и пещерам
Президент России Владимир Путин сравнил отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников энергии с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры .
Обновлено в 08:37
Политика
Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:29
Общество
Вашингтон накрыло наводнение после ливня, затоплен Белый дом
Даже резиденция президента США не избежала столкновения со стихией, о чем свидетельствуют фото журналистов Белого дома в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:59