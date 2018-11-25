Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливеГазета.Ru 07:30

Президент России Владимир Путин заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко специально устроил провокацию в Керченском проливе. Об этом российский лидер сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового фильма.
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с чего всё началось

Оливер Стоун представил новый фильм — «В борьбе за Украину»

Как Украина пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах, и кто подставлял под пули людей на Майдане?
Первый каналвчера в 05:26

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Путин рассказал подробности инцидента в Керченском проливе

Московский Комсомолец05:45

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Газета.Ru07:30

Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе

РБК02:20

Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине

Ведомости03:00

Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну об Украине

РЕН ТВ03:56

Путин дал интервью Стоуну для фильма про Украину

Коммерсантъ04:18

Путин дал интервью американскому режиссеру Стоуну для его фильма «В борьбе за Украину»

URA.Ruвчера в 20:14
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Онколог опроверг пользу грибов при лечении рака

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После небольшого перерыва Яна Рудковская возобновила любимую многими своими поклонниками рубрику «Мои завтраки», в которой продюсер демонстрирует шикарную сервировку стола, как и чем она питается по утрам.
Обновлено в 08:52
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Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
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Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Здоровье

Врачи рассказали, кому вредно есть абрикосы

Абрикосы могут навредить людям с острым гастритом с высокой кислотностью желудочного сока, язвами желудка и двенадцатиперстной кишки.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Сын Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста

После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской самочувствие актера заметно ухудшилось. Эту информацию подтвердил его сын Степан Джигарханян.
Обновлено в 10:25
Политика

Премьера фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» состоится 19 июля

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Интернет

Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию

После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Суд в США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов

Американский суд признал, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием дела в отношении «Конкорда», и генпрокурор Уильям Барр не знают американских законов, которые были нарушены Минюстом США в деле против российской компании.
Обновлено в 03:08
Технологии

Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом

Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Полицейских-провокаторов посадили на десять лет

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске

Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Здоровье

Число заболевших корью в США бьёт рекорды эпидемии 1992 года

Всего же с начала 2019 года число заболевших достигло 1109 человек в 28 штатах.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика

Порошенко на своем митинге устроил интерактив

На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 24

Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Нетаньяху пригрозил Ирану самолетами F-35

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе осмотра эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 напомнил про угрозы Ирана и заявил, что израильским властям есть чем на них ответить.
Обновлено в 09:55
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Футбол

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

Обновлено в 11:01
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Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Путин на GMIS сравнил отказ от ядерной энергии с возвращением к шкурам и пещерам

Президент России Владимир Путин сравнил отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников энергии с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры .
Обновлено в 08:37
Политика

Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:29
Общество

Вашингтон накрыло наводнение после ливня, затоплен Белый дом

Даже резиденция президента США не избежала столкновения со стихией, о чем свидетельствуют фото журналистов Белого дома в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:59
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