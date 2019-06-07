Путин сравнил ситуацию с «Северным потоком-2» с рейдерствомРБК 08:45

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сравнил ситуацию, происходящую со строительством газопровода «Северный поток-2», с рейдерским захватом. Трансляцию мероприятия ведет РБК.

Путин сравнил ситуацию с «Северным потоком-2» с рейдерством

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