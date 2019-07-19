Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской областиРИА Новости 08:17
Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. В пятницу глава государства посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с жителями.
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На совещании в Приангарье президент раскритиковал ликвидацию последствий паводка
Московский Комсомолец09:25
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Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году
"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.
Обновлено в 04:43
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Происшествия
Причиной поджога студии аниме в Японии стала месть
Мужчина, который поджег студию аниме в японском городе Киото, в результате чего погибли 33 человека, заявил, что у него «украли новеллу», сообщили местные СМИ.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала повзрослевшего сына артиста от первого брака
Старший сын знаменитого артиста Дмитрия Хворостовского с рождения живет в Англии.
Обновлено в 09:18
Игры
Sumo Digital работает над новыми проектами вместе с 2K Games
Sumo Digital объявила о партнёрстве с 2K Games (подразделением Take-Two), согласно которому крупная английская студия займётся разработкой сразу нескольких проектов для издательства.
Обновлено в 09:57
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Футбол
Встречаем гостей из столицы: ФК «Ростов» принимает «Спартак»
20 июля в рамках 2-го тура розыгрыша РПЛ 2019-2020 на футбольном поле встретятся ФК «Ростов» и московский «Спартак».
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено в 13:44
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено в 18:07
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
Обновлено в 12:41
Наука
Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК
Обновлено 17 июля в 09:43
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Общество
Новый плавательный центр в «Лужниках» может открыться осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках", стройку планируют завершить в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе, который находится в китайской провинции Хэнань.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено в 09:42
Авто
Составлен топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Обновлено в 05:20
Футбол
Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России
Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.
Обновлено в 19:10
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубеж
Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Шнуров заявил, что стихи за Собчак писал Богомолов
Обновлено в 14:25
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено в 10:54