Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской областиРИА Новости 08:17
Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. В пятницу глава государства посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с жителями.
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Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Обновлено в 10:17
Энергетика
Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Кино
В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 04:40
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Полиция: Двух пропавших в Мюнхене россиянок могли убить
Двух пропавших в немецком Мюнхене россиянок могли убить. Об этом заявили сотрудники криминальной полиции Германии.
Обновлено в 07:57
Общество
Названы города России с самым загрязненным воздухом
Специалисты обращают внимание на то, что самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части России, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.
Обновлено в 09:49
Культура
Украденная немецким капралом картина вернулась в Италию
Обновлено в 12:15
Наука
FDA одобрило «препарат запаса» для лечения множественной миеломы
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Xpovio, предназначенный для лечения пациентов с рецидивирующей и/или рефрактерной множественной миеломой.
Обновлено в 10:23
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено в 14:13
Технологии
Видео дня: Nvidia использовала трассировку лучей для воссоздания исторической высадки на Луну
Обновлено в 11:16
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Политика
Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Лобода показала синяки и гематомы на ногах
Звезда опубликовала фотографии ног в синяках и гематомах. Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» назвал Стоцкую «больным кроликом»
Обновлено в 14:22
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Общество
Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз
В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 11,3%
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:12
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Политика
Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев
Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 12:30
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено в 14:21