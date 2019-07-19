Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской областиРИА Новости 08:17

Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. В пятницу глава государства посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с жителями.
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