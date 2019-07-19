Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. В пятницу глава государства посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с жителями.

Энергетика Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Происшествия Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Кино В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки» Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Происшествия Полиция: Двух пропавших в Мюнхене россиянок могли убить Двух пропавших в немецком Мюнхене россиянок могли убить. Об этом заявили сотрудники криминальной полиции Германии.

Общество Названы города России с самым загрязненным воздухом Специалисты обращают внимание на то, что самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части России, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.

Наука FDA одобрило «препарат запаса» для лечения множественной миеломы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Xpovio, предназначенный для лечения пациентов с рецидивирующей и/или рефрактерной множественной миеломой.

Политика В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.

Происшествия Дезертир с гранатой задержан у здания Рады В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.

Политика Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.

Шоу-бизнес Лобода показала синяки и гематомы на ногах Звезда опубликовала фотографии ног в синяках и гематомах. Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.

Кино Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.

Политика Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.

Космос Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".

Общество Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Экономика Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 11,3% Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Футбол Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.

Политика Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.

Транспорт В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.