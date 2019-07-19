Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской областиВедомости 08:56
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании. Он подчеркнул, что в Иркутской области были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
На совещании в Приангарье президент раскритиковал ликвидацию последствий паводка
Московский Комсомолец09:25
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Футбол
Сенегал и Алжир начали финальный матч Кубка КАФ
Сборные Сенегала и Алжира начали финальный матч Кубка африканских наций.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Американский военный корабль сбил иранский беспилотник
Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Во время интервью американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России стать крестным его дочери.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза
По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Игры
Представлен новый геймплейный трейлер Control с рейтрейсингом
Компания NVIDIA выпустила новый официальный трейлер игрового процесса для игры Control, в котором демонстрируются эффекты трассировки лучей в реальном времени.
Обновлено в 02:08
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Обновлено в 09:53
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга
Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
Обновлено в 06:38
Футбол
Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года
Обновлено в 14:59
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено 16 июля в 15:10
Политика
Мост в Станице Луганской будет восстановлен
Обновлено 17 июля в 15:18
Политика
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Спорт
Фехтовальщица Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира
Россиянка Инна Дериглазова принесла первое золото сборной России на чемпионате мира по фехтованию, завоевав пятый в карьере титул сильнейшей на планете.
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Футбол
Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком планеты
Речь идёт об Килиане Мбаппе, который давно уже утвердил за собой статус одного из самых востребованных футболистов на трансферном рынке Старого Света.
Обновлено в 14:13
Общество
Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова
Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 11:15
Наука
FDA одобрило «препарат запаса» для лечения множественной миеломы
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Xpovio, предназначенный для лечения пациентов с рецидивирующей и/или рефрактерной множественной миеломой.
Обновлено в 10:23
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Футбол
«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ
Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
Обновлено в 12:43
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Здоровье
В Нидерландах растут угрозы от агрессивных пациентов
Терапевтические медицинские центры в Нидерландах регулярно сталкиваются со случаями проявления агрессии со стороны пациентов.
Обновлено в 14:46
Политика
Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.
Обновлено в 04:00