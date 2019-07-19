Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской областиВедомости 08:56

«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании. Он подчеркнул, что в Иркутской области были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
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