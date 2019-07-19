Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской областиВедомости 08:56
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании. Он подчеркнул, что в Иркутской области были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.
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Гаджеты
Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч
Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.
Обновлено в 00:10
Космос
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС
Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия на космодроме Байконур утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-13».
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Наука
Илон Маск показал инвазивный нейроинтерфейс с электродами на нитях
Обновлено 17 июля в 07:44
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
Обновлено в 09:17
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Интернет
«ВКонтакте» анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina
Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina.
Обновлено в 09:48
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Происшествия
На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Политика
В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против РФ
Санкции предлагается ввести против «24 высокопоставленных работников» Службы безопасности РФ и их соратников.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Новый вертолетный полк развернули в Калининградской области
На самых западных рубежах России военную группировку усилили новым вертолетным полком.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Экономика
Половина россиян зарабатывает менее 35 тысяч в месяц
По данным Росстата, половина граждан, работающих в средних и крупных организациях, получает меньше 34 335 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские
По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Авто
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей.
Обновлено в 07:49
Политика
Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию
По словам администратора, в заведение часть заходят «пророссийски настроенные» люди, которые не хотят общаться на украинском или английском языках, а персонал пиццерии принципиально не говорит по-русски.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В сети появилось видео ракетных стрельб в Черном море
В ходе учений боевые расчеты поразили морские цели условного врага Видеокадры с места учений фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" опубликованы телеканалом "Звезда".
Обновлено в 01:10
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Политика
Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области
Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
Обновлено в 09:07
Игры
Представлен новый геймплейный трейлер Control с рейтрейсингом
Компания NVIDIA выпустила новый официальный трейлер игрового процесса для игры Control, в котором демонстрируются эффекты трассировки лучей в реальном времени.
Обновлено в 02:08
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
Член правления и старший вице-президент Huawei Кэтрин Чен (Catherine Chen) заявила о том, что операционная система HongMeng OS предназначена не для смартфонов.
Обновлено в 03:50