Политика
Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводкаИзвестия 09:21
Ранее 19 июля Путин посетил пострадавшие от паводка районы Иркутской области и пообщался с местными жителями. Визит президента в регион стал вторым за последний месяц. 18 июля глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что работы по ликвидации последствий наводнения в регионе подходят к концу.
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На совещании в Приангарье президент раскритиковал ликвидацию последствий паводка
Московский Комсомолец09:25
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