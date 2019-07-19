Политика

Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионеРБК 15:49

За что Путин раскритиковал чиновников Во вторник президент России Владимир Путин во второй раз после катастрофических паводков в регионе прибыл в Иркутскую область.
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Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

РБК15:49

«Неразбериха»: Путин недоволен работой по ликвидации последствий паводка

РИА Новости11:55

Путин поставил задачи по ликвидации последствий паводков в Иркутской области

RT на русском10:07

На совещании в Приангарье президент раскритиковал ликвидацию последствий паводка

Московский Комсомолец09:25

Путин раскритиковал ход восстановления после паводка в Иркутской области

Интерфакс08:39

Глава Приангарья отчитался о выполненных требованиях по ликвидации последствий наводнения

IrkutskMedia11:45

Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

ТАСС08:49
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

В России стартовали работы над двигателем для сверхзвукового лайнера

Обновлено в 01:31
Происшествия

В Греции зафиксировали землетрясение

Напомним, что в 1999 году в Греции было зафиксировано сильное землетрясение, которое привело к гибели 143 человек.
Обновлено в 10:49
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
Обновлено в 14:35
Баскетбол

ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса

Обновлено в 13:28
Кино

Трейлер экранизации мюзикла «Кошки» провалился в соцсетях

В сети появился официальный трейлер экранизации мюзикла "Кошки" с Тейлор Свифт в главной роли.
Обновлено в 16:06
Футбол

Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Политика

Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента

Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Космос

Cassini исследует кольцеобразные образования вокруг титановых озер

Ученые впервые объединили спектральные и радиолокационные данные Кассини, чтобы исследовать пять регионов вблизи Северного полюса Титана.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол

«Удинезе» подписал нападающего «Реала»

Форвард мадридского "Реала" Кристо Гонсалес перешёл в "Удинезе". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Обновлено в 13:41
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Экономика

ЦБ продлил на шесть месяцев полномочия ФКБС как временной администрации в МИнБанке

ЦБ РФ продлил срок выполнения ООО "УК ФКБС" функций временной администрации по управлению Московским индустриальным банком на шесть месяцев, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета

На горячей линии московского аэропорта Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета. Факт произошедшего подтвердили.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Единоборства

Бой Курбанова с Соро за титул WBA отменен

Поединок между российским боксером Магомедом Курбановым и французом Мишелем Соро за звание чемпиона мира по версии WBA не состоится.
Обновлено в 16:19
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Интернет

Google и Facebook следят за пользователями порносайтов

Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие

В Пентагоне назвали проблемой покупку Индией российских С-400

Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика

Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов

Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие

Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза

По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Политика

Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна

Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Происшествия

Под Петербургом из-за поломки задержали электрички

Обновлено в 14:05
Гаджеты

Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран

Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Неизвестный беспилотник нанес авиаудар по базе иракского ополчения

Беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности атаковал позиции членов шиитского народного ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», передает РИА Новости.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Адвокат рассказал о первом допросе Абызова

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Бой советского и американского танков в Польше сняли на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлен учебный танковый бой между Abrams и Т-72М, точнее, его лицензионной копии PT-91 Twardy.
Обновлено в 10:03
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
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