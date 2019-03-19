Экономика

Путин провел встречу с главой «Роснано» Анатолием ЧубайсомРЕН ТВ 14:01

Президент Путин на встрече с главой "Роснано" отметил конкурентоспособность газомоторного топлива. По словам Путина, данный вид топлива является дорогим, но в случае прохождения первоначального этапа "конкурентоспособность резко повышается".
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Путин провел встречу с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом

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