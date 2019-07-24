Политика
Путин встретился с бывшим президентом КыргызстанаВести.Ru 13:03
Владимир Путин встретился в Москве с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Российский лидер заявил, что Бишкек – союзник Москвы, пишет агентство ТАСС. Также Путин отметил, что Республика пережила уже два политических потрясения.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СПБ), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 21:08
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Экология
Режимы «черного неба» из-за красноярских пожаров назвали незаконными
Ранее несколько десятков тысяч россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 22:08
Политика
Трамп наложил вето на запрет Конгресса продавать оружие Эр-Рияду
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам.
Обновлено в 21:41
Кино
Hulu сделает сериал по мотивам «Автостопом по галактике»
Стриминговый канал Hulu собирается выпустить телесериал «Автостопом по галактике».
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено в 22:20
Политика
В Совфеде оценили идею властей Украины расширить санкции против РФ
В Совете Федерации прокомментировали предложение членов правительства Украины о введении санкций против российских компаний, которые занимаются строительством газопровода на юге РФ.
Обновлено в 14:54
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено в 15:58
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
Обновлено в 18:34
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась, почему у неё не сложились отношения с певцом Николаев Басковым.
Обновлено в 06:50
Политика
Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".
Обновлено в 14:30
Культура
Определен лонг-лист Букеровской премии
В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено в 21:48
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено в 22:25
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Общество
Гороскоп на 23 июля: любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу
Любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу.
Обновлено 22 июля в 18:00
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
По предварительным данным Росстата за апрель 2019 года размер наиболее распространенной зарплаты в стране составил 23,5 тысячи рублей.
Обновлено в 02:06
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено в 19:39
Происшествия
На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии
Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено в 21:34
Экономика
В Счетной палате сравнили расходы бюджета РФ и на нацпроекты
Счетная палата РФ подсчитала, что по итогам первой половины нынешнего года уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты составил 558,8 миллиарда рублей или 32,4%. Как указал председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин в своем Twitter, «по оперативным данным, бюджет на нацпроекты за полгода исполнен на треть».
Обновлено в 09:00