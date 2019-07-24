Политика

Путин встретился с бывшим президентом КыргызстанаВести.Ru 13:03

Владимир Путин встретился в Москве с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Российский лидер заявил, что Бишкек – союзник Москвы, пишет агентство ТАСС. Также Путин отметил, что Республика пережила уже два политических потрясения.
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Алмазбек Атамбаев долетел до Кремля

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Путин высказался о политической ситуации в Кыргызстане — видео

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Путин: жители Киргизии должны объединиться вокруг действующего президента страны

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Владимир Путин призвал кыргызстанцев объединиться вокруг Жээнбекова

КП - Бишкек19:59
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СПБ), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 21:08
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Экология

Режимы «черного неба» из-за красноярских пожаров назвали незаконными

Ранее несколько десятков тысяч россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 22:08
Политика

Трамп наложил вето на запрет Конгресса продавать оружие Эр-Рияду

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам.
Обновлено в 21:41
Кино

Hulu сделает сериал по мотивам «Автостопом по галактике»

Стриминговый канал Hulu собирается выпустить телесериал «Автостопом по галактике».
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено в 22:20
Политика

В Совфеде оценили идею властей Украины расширить санкции против РФ

В Совете Федерации прокомментировали предложение членов правительства Украины о введении санкций против российских компаний, которые занимаются строительством газопровода на юге РФ.
Обновлено в 14:54
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Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной

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Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
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Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено в 17:56
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»

Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
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Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась, почему у неё не сложились отношения с певцом Николаев Басковым.
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Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".
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В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
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Армия и оружие

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Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
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Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране

По предварительным данным Росстата за апрель 2019 года размер наиболее распространенной зарплаты в стране составил 23,5 тысячи рублей.
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Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
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Экономика

В Счетной палате сравнили расходы бюджета РФ и на нацпроекты

Счетная палата РФ подсчитала, что по итогам первой половины нынешнего года уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты составил 558,8 миллиарда рублей или 32,4%. Как указал председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин в своем Twitter, «по оперативным данным, бюджет на нацпроекты за полгода исполнен на треть».
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Алмазбек Шаршенович Атамбаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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