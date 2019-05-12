Политика
Путин провел встречу с бывшими губернаторамиГТРК Калмыкия 02:46
Путин провел встречу с бывшими губернаторами. Среди них были экс-главы Оренбургской области Юрий Берг, Мурманской - Марина Ковтун, Кемеровской - Аман Тулеев и Калмыкии - Алексей Орлов.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы будут оказывать поддержку своим преемникам
Интерфакс - Россиявчера в 09:35
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Обновлено вчера в 11:21
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса
Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено в 00:10
Гаджеты
ФСБ и Минобороны одобрили использование отечественного софта
ФСБ и Минобороны впервые выдали сертификат о соответствии всем требованиям отечественной операционной системе.
Обновлено в 03:27
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Общество
В Приморье прокомментировали инцидент с выпускниками во Владивостоке
После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Пулкове женщина упала с трапа самолета
В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Дагестане ликвидировали трёх боевиков
Обновлено в 03:54
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Общество
В МИД предупредили россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции
«Франция — 25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения «Жёлтые жилеты», рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 03:46
Космос
Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе
По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
Обновлено вчера в 03:01
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии
Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:48
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Общество
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено вчера в 18:20
Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
Обновлено в 03:46
Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщин
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22