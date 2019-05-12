Политика

Путин провел встречу с бывшими губернаторамиГТРК Калмыкия 02:46

Путин провел встречу с бывшими губернаторами. Среди них были экс-главы Оренбургской области Юрий Берг, Мурманской - Марина Ковтун, Кемеровской - Аман Тулеев и Калмыкии - Алексей Орлов.
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Южноуральский экс-губернатор вышел из тени для встречи с президентом

ФедералПресс01:03

Путин принял в Кремле бывших глав регионов

REGNUMвчера в 10:44

Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы будут оказывать поддержку своим преемникам

Интерфакс - Россиявчера в 09:35

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

РИА Новостивчера в 09:46

Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам

Росбалтвчера в 09:40

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы окажут необходимую поддержку преемникам

Life.ruвчера в 09:51

Путин рассчитывает, что новые врио глав регионов смогут развить успехи предшественников

ТАССвчера в 09:29
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны

Обновлено вчера в 11:21
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии

Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса

Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено в 00:10
Гаджеты

ФСБ и Минобороны одобрили использование отечественного софта

ФСБ и Минобороны впервые выдали сертификат о соответствии всем требованиям отечественной операционной системе.
Обновлено в 03:27
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Происшествия

ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

Обновлено в 02:50
Общество

В Приморье прокомментировали инцидент с выпускниками во Владивостоке

После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка.
Обновлено в 04:00
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Экономика

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Пулкове женщина упала с трапа самолета

В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Дагестане ликвидировали трёх боевиков

Обновлено в 03:54
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Общество

В МИД предупредили россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции

«Франция — 25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения «Жёлтые жилеты», рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 03:46
Космос

Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе

По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
Обновлено вчера в 03:01
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:48
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Общество

Семья Бута впервые получила американскую визу

Обновлено вчера в 18:20
Культура

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Обновлено в 03:46
Происшествия

В США казнили серийного убийцу женщин

Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
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