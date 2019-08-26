Экономика
Новые ИзвестияПутин обеспокоен доходами россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.
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с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
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Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом
Московский Комсомолец14:07
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Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что свое свободное время он имеет право проводить, где захочет.
Газета.Ru 12:47
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Футбол
Заболотный забил дебютный гол в составе «Сочи»
Единственный гол в составе «Сочи» на 43-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.
РБК 13:11
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Общество
Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7
Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за наряд, в котором она появилась на саммите «Группы семи» G7 во Франции.
Lenta.ru 03:40
Финансы
МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы
Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты "социальной проблемы".
РИА Новости 13:30
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Российская газета 05:55
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
РИА Новости 10:50
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Политика
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP.
Коммерсантъ 11:57
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Наука
Биологи обнаружили микробов, замедляющих глобальное потепление
Naked Science 02:17
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Как сообщила пресс-служба городских судов, также к участию в выборах допущены еще три независимых кандидата - главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов и кандидаты от "Яблока" Александр Верещагин и Ярослав Путров.
Московский Комсомолец 08:21
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Культура
Выставка графики Александры Анюхиной пройдёт в Петербурге в сентябре
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия» пройдёт в Санкт-Петербурге 5—30 сентября.
RT на русском 13:53
Культура
Названы главные претенденты на премию «Книга года 2019»
В пресс-службе Московской международной выставки-ярмарки назвали претендентов на главный приз конкурса «Книга года 2019».
Культуромания 10:14
Футбол
«ПСЖ» обменяет Неймара в «Реал» только на Винисиуса
В минувшем сезоне Неймар провёл 17 матчей в Лиге 1 за «ПСЖ», забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
Евро-футбол.ру 12:02
Политика
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
Авто
Новый Porsche Taycan уже установил рекорд Нюрбургринга
Как рассказали в Porsche, первый серийный электрокар марки смог пройти участок трассы протяженностью 20,6 километров за 7 минут и 42 секунды, что стало рекордным показателем среди четырехдверных электрокаров.
Tvoe-avto.com 14:42
Происшествия
Суд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова
Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, так как обеспечительная мера была наложена ошибочно, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 13:25