с чего всё началось

Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.

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Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

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Финансы МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты "социальной проблемы".

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Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

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Политика Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

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