Политика

Путин проведёт переговоры с президентом ЭстонииREGNUM 00:28

Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля. Главы государств обсудят перспективы развития отношений России и Эстонии в различных сферах.
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Владимир Путин
Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
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