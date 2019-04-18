Путин проведёт переговоры с президентом ЭстонииREGNUM 00:28

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Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля. Главы государств обсудят перспективы развития отношений России и Эстонии в различных сферах.

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