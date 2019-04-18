Политика
Путин проведёт переговоры с президентом ЭстонииREGNUM 00:28
Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля. Главы государств обсудят перспективы развития отношений России и Эстонии в различных сферах.
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Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Происшествия
На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных
Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
Политика
В МИД России прокомментировали слова премьера Албании о Косово
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления премьер-министра Албании Эди Рамы в интервью, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
Обновлено в 08:43
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Общество
«Росконтроль» забраковал несколько образцов зефира в шоколаде
Специалисты Росконтроля проверили глазированный зефир российского производства.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Футбол
Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Владимир Меньшов стал жертвой телефонных мошенников
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Общество
Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева
Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Политика
США не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году.
Обновлено в 10:59
Политика
Замгенпрокурора России Сыдорук подал в отставку
Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук, 13 лет курировавший работу прокуратуры на Северном Кавказе, подал в отставку, подтвердил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 10:39
Энергетика
«Газпром» и Saipem урегулировали спор по «Южному потоку»
Дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V (SST) и итальянская Saipem урегулировали арбитражный спор, связанный со строительством «Южного потока», сообщила итальянская компания.
Обновлено в 11:47
Футбол
Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован
Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Транспорт
ЦОДД предупредил об осложнении движения в центре Москвы и на МКАД
Движение в центре Москвы и на МКАД в ближайший период может быть осложнено в связи с работами по укладке асфальта.
Обновлено в 10:57
Политика
Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты Украины
62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.
Обновлено в 09:12