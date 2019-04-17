Политика

Путин встретится с президентом ЭстонииПолитика Сегодня вчера в 08:59

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля. Об этом сообщает журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
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Без русофобии: каковы примерные темы сегодняшних переговоров Кальюлайд с Путиным

BaltNews.ee03:30

Президент Эстонии встретится с Владимиром Путиным

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Кремль сообщил, о чем Путин будет говорить с президентом Эстонии Кальюлайд

Sputnik Эстониявчера в 08:17

Путин обсудит с президентом Эстонии отношения двух стран и вопросы безопасности в регионе

ТАССвчера в 17:01

В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии

РИА Новостивчера в 08:05

Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии

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Вахтанг Джанашия: Визит дамы

Газета Metroвчера в 03:54
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Москва представила анонс встречи лидеров России и Эстонии

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Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

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В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

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Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Знаменитый писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован

Известный русский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе.
Обновлено вчера в 04:55
Культура

Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ

Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Политика

Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины

Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны

Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Недвижимость

В 1,2 раза выросло число сделок на вторичном рынке жилья в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 11 месяцев 2018 года количество предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 28,9%: с 33 307 лотов в начале года до 23 693 по итогам ноября.
Обновлено в 03:29
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено вчера в 05:50
Авто

Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Здоровье

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено вчера в 17:17
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Кудрявцева заявляла, что пока не станет показывать Машу, не желая привлекать к наследнице лишнее внимание.
Обновлено в 03:00
Технологии

ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

На Тайване произошло сильное землетрясение

Обновлено в 02:09
Общество

В Уфе открыли памятник поэту Габдулле Тукаю

В Уфе на площади перед Государственным татарским театром "Нур" открыт памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Экономика

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Большом театре кукол в Петербурге идут обыски

В девять часов утра в четверг, 18 апреля, в Большом театре кукол на улице Некрасова в Санкт-Петербурге начались обыски.
Обновлено в 03:18
Политика

Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
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Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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