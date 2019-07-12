Политика
Путин обсудил с Совбезом проблематику отношений РФ и УкраиныНародные новости 07:37
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом проблематику отношений России и Украины, в том числе и в свете недавнего телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
Футболист «Фенербахче» Зайц может продолжить карьеру в РПЛ
Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов.
Обновлено в 06:57
Общество
Названы вузы с самыми богатыми выпускниками
Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Путешествия
Названы самые частые жалобы туристов в Крыму
Обновлено в 07:05
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у НКО «21 век»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «21 век».
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой
На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы
Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Экономика
ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей
Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
OPPO открыла продажи недорогого флагмана с мощным процессором в России
Сегодня в России стартовали продажи нового смартфона компании OPPO — OPPO Reno Z. Это самая младшая модель в линейке Reno, нацеленной на вдохновение пользователей OPPO по всему мира заниматься творчеством.
Обновлено в 07:01
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Сургуте назначен новый руководитель УМВД
Сегодня в рамках совещания по итогам первого полугодия начальник УМВД по ХМАО Василий Романица представил нового руководителя сургутского управления МВД.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Подмосковье сотрудников больницы обвинили в краже лекарств от рака
В Подмосковье двое сотрудников больницы обвиняются в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Обновлено в 07:13
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Театры
В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Достаточность капитала «Восточный» опустилась ниже минимума
Сегодня, 12 июля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ПАО Банк «Восточный» находился ниже минимального уровня с 31 мая по 05 июня 2019 года.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Лион» объявил о переходе защитника «Сампдории» Андерсена
Защитник «Сампдории» Йоаким Андерсен стал игроком «Лиона».
Обновлено в 07:12
Авто
Toyota разработает новый кроссовер
Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11