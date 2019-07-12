Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом проблематику отношений России и Украины, в том числе и в свете недавнего телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин обсудил с Совбезом проблематику отношений РФ и Украины

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Футбол Футболист «Фенербахче» Зайц может продолжить карьеру в РПЛ Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов.

Общество Названы вузы с самыми богатыми выпускниками Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.

Политика Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у НКО «21 век» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «21 век».

Происшествия В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Происшествия Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

Политика Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Политика В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Происшествия Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана» Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".

Экономика ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

Гаджеты OPPO открыла продажи недорогого флагмана с мощным процессором в России Сегодня в России стартовали продажи нового смартфона компании OPPO — OPPO Reno Z. Это самая младшая модель в линейке Reno, нацеленной на вдохновение пользователей OPPO по всему мира заниматься творчеством.

Общество Когда исчезнут самые массовые профессии в России Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия В Сургуте назначен новый руководитель УМВД Сегодня в рамках совещания по итогам первого полугодия начальник УМВД по ХМАО Василий Романица представил нового руководителя сургутского управления МВД.

Происшествия В Подмосковье сотрудников больницы обвинили в краже лекарств от рака В Подмосковье двое сотрудников больницы обвиняются в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.

Авто Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.

Экономика Достаточность капитала «Восточный» опустилась ниже минимума Сегодня, 12 июля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ПАО Банк «Восточный» находился ниже минимального уровня с 31 мая по 05 июня 2019 года.

Авто Toyota разработает новый кроссовер Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.