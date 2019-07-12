Политика
Путин проведет встречу с членами Совбеза РФПолитическая Экспертиза 05:38
По словам представителя пресс-службы Кремля, на вторую половину пятницы у российского лидера запланировано традиционное совещание с членами Совбеза РФ, пишет ФАН. В ближайшее время Владимир Путин должен провести международные телефонные переговоры.
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