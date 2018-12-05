Энергетика
Путин проведет телемост с месторождением Бованенково
Путин проведет телемост с месторождением БованенковоРИА Новости04:49
Путин проведет в среду телемост в связи с выводом на проектную мощность месторождения Бованенково, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости04:49
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Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли, и по этому поводу президент проведет телемост с Бованенково.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:08
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