Энергетика

Путин проведет телемост с месторождением Бованенково
РИА Новости
04:49

Путин проведет в среду телемост в связи с выводом на проектную мощность месторождения Бованенково, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости04:49
Дмитрий Песков
Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли, и по этому поводу президент проведет телемост с Бованенково.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:08

Подробнее о событии

Путин рассказал о «вселенских запасах» газа в России

Lenta.ru11:32

«Газпром» вывел крупнейшее месторождение на проектную мощность

РБК10:27

«Газпром» вывел одно из крупнейших своих месторождений на полную мощность

Ведомости08:41

Путин дал старт финальному промыслу газа в Бованенково

RT на русском07:12

Путин вывел на полную мощность главное газовое месторождение Ямала

URA.Ru07:59

Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2

ТАСС07:15

На Бованенковском месторождении ввели в работу третий газовый промысел

РИА Новости06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Энергетика

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 17:55
Энергетика

Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике

Обновлено в 17:54
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 13:11
Энергетика

Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США

Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 05:38
Энергетика

Бензин подорожает к Новому году

Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2018 г. составила $70,92 за баррель. В тот же период прошлого года она стоила 52,17 доллара.
Обновлено в 08:05
Энергетика

Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа

Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.
Обновлено в 06:11
Энергетика

Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы

Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 11:57
Энергетика

В губернии определились с ключевыми показателями развития конкуренции

На недавней видеоконференции Федеральной антимонопольной службы с регионами ПФО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что в нашей губернии запланировано активное содействие развитию конкуренции на 39 товарных рынках.
Обновлено в 16:43
Энергетика

В Саратовской области нашли новое нефтяное месторождение

Обновлено в 11:02
Энергетика

13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv

13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика

Сахалинскую область ждут три года падения производства

Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.
Обновлено в 01:27
Энергетика

На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018

5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика

Газпром подвел итоги 11 месяцев работы в 2018 году

4 декабря Газпром подвел итоги своей работы по добыче природного газа и по его экспорту в европейские станы за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 09:36
Энергетика

Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо

ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:47
Энергетика

«Газпром нефть» разработала и зарегистрировала российский стандарт по бункеровке СПГ

"Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", разработала российский стандарт по бункеровке СПГ и зарегистрировала его в Федеральном информационном фонде стандартов, сообщила компания.
Обновлено в 09:54
ещё по теме
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение
Крупное газовое месторождение на полуострове Ямал в России, расположено в 40 километрах от побережья Карского моря в нижнем течении рек Сё-Яха, Мордыяха и Надуй-Яха. Близ месторождения находится посёлок Бованенково.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное