Энергетика

Путин проведет телемост с месторождением Бованенково
РИА Новости
04:49

Путин проведет в среду телемост в связи с выводом на проектную мощность месторождения Бованенково, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости04:49
Дмитрий Песков
Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли, и по этому поводу президент проведет телемост с Бованенково.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:08

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