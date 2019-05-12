Политика

Путин проведет серию военных совещаний в новом форматеРоссийская газета 12:54

С понедельника, 13 мая, Владимир Путин начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые пройдут в новом формате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Владимир Путин проведет серию совещаний по вопросам ОПК в новом формате

Татар-информ14:26

Путин проведет в Казани совещание по военной тематике

Inkazan14:18

Путин проведет ряд совещаний в новом формате по военной тематике

Газета.Ru14:47

Завтра Путин проведет в столице РТ совещание по военной тематике

БИЗНЕС Online13:30

Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»

Казанский репортер13:14

Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате

RT на русском12:10

Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате

ТАСС11:54
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Политика

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Общество

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Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
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Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Экономика

Мобильные платежи в селах растут

По данным Народного банка Китая, мобильные платежи завоевывают все большую популярность в сельских районах Китая, укрепляя тем самым свое доминирующее положение в онлайн-платежах в сельской местности.
Обновлено в 14:39
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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В Москве планируют благоустроить улицу Ильинку

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Экономика

Спрос на загородную недвижимость начал расти

После достаточно длительного затишья спрос на загородную недвижимость в России начал расти, считают в «Авито Недвижимость».
Обновлено в 12:48
Происшествия

Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

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Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона

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Путешествия

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Авто

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Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
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Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
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В Харькове снесут палатку в честь погибших бойцов ВСУ

Речь идет о конструкции, появившейся в честь погибших солдат ВСУ.
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Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

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