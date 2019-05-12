Политика
Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом форматеВедомости 12:49
Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»
Казанский репортер13:14
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Шоу-бизнес
В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой
Обновлено в 12:20
Футбол
Ван Дейк: «„Манчестер Сити“ провел прекрасный сезон в АПЛ»
«Горожане» провели прекрасный сезон в АПЛ, но мы будем продолжать усердно работать.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Адыгее на территории рыбного завода произошел пожар
Пожар произошел на площади 500 квадратных метров на территории рыбного завода в поселке Яблоновский в Адыгее, возгорание локализовано, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
Обновлено в 13:19
Футбол
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:41
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Футбол
Зенит — ЦСКА 3:1
Обновлено в 13:48
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Политика
Польша отказалась переходить на евро
Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
22-летняя дочь Ирины Хакамады родилась с синдромом Дауна. Однако это никогда не мешало Марии вести активный образ жизни.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Спорт
Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков
Обновлено в 10:45
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Автоспорт
Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки»
Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Происшествия
Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть
Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.
Обновлено в 13:00
Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 06:59
Экономика
Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:46
Общество
В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат
Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56