Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом форматеВедомости 12:49

Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион.
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Завтра Путин проведет в столице РТ совещание по военной тематике

БИЗНЕС Online13:30

Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»

Казанский репортер13:14

Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате

ТАСС11:54

Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате

RT на русском12:10

Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК

Газета.Ru12:02

13 мая Путин запустит серию совещаний по ОПК в новом формате

Реальное время12:50

Путин проведёт серию совещаний по оборонной тематике в новом формате

Говорит Москва11:58
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В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой

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Ван Дейк: «„Манчестер Сити“ провел прекрасный сезон в АПЛ»

«Горожане» провели прекрасный сезон в АПЛ, но мы будем продолжать усердно работать.
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В Адыгее на территории рыбного завода произошел пожар

Пожар произошел на площади 500 квадратных метров на территории рыбного завода в поселке Яблоновский в Адыгее, возгорание локализовано, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
Обновлено в 13:19
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ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
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Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
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«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1

Обновлено в 13:48
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

22-летняя дочь Ирины Хакамады родилась с синдромом Дауна. Однако это никогда не мешало Марии вести активный образ жизни.
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Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

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Спорт

Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

Обновлено в 10:45
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
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В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

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Автоспорт

Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки»

Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.
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Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Происшествия

Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.
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Авто

Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

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Экономика

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:46
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

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Общество

В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Общество

В МВД по Мордовии объяснили два одинаковых портрета на «Бессмертном полку»

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Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
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Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
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Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

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Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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