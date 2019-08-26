Экономика

Реальное времяРеальное времяПутин проведет совещание по реальному сектору экономики

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам. Оно затронет вопросы развития реального сектора.
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Путин проведёт совещание по вопросам развития реального сектора экономики

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Российский политик. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации с 12 августа 2016 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации с 12 августа 2016 года.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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