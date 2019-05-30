Политика

Путин проведет совещание на тему искусственного интеллектаiReactor 05:30

По словам Дмитрий Пескова, глава государства проведет совещание с правительством РФ в области искусственного интеллекта. Владимир Путин намерен поручить министрам проработать комплексную национальную стратегию, посвященную искусственному интеллекту.
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Путин посвятит 30 мая будущему

Политика Сегодня05:30

Песков: рабочий график Путина на 30 мая целиком посвящен будущему

ТАСС06:04

Президент проведет совещание по технологиям искусственного интеллекта

Интерфаксвчера в 08:27

Путин 30 мая проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России

Реальное времявчера в 11:16

Искусственному интеллекту нужны налоговые льготы

Ведомостивчера в 14:58

Путин впервые проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:35

Путин посетит школу программирования «Школа 21»

REGNUM00:31
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Интернет

В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы

Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
Космос

Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя

Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Технологии

В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей

Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Врио губернатора Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил баллотироваться на должность главы города в качестве самовыдвиженца.
Обновлено в 15:56
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

На ютьюб-канале Lionsgate Movie появился первый тизер-трейлер картины «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено в 11:00
Наука

Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки

Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
Обновлено 28 мая в 21:12
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД

Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают игру от создателей BioShock

Бесплатная игра в Epic Games Store меняется каждую неделю. Следующим продуктом в списке станет стратегия Kingdom: New Lands.
Обновлено в 11:43
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Общество

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию

Набирает популярность новая оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями и мотоциклистами.
Обновлено вчера в 08:49
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Политика

Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги

Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Кино

Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились

Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
Обновлено в 12:00
Наука

Популярность «13 причин почему» снова связали с ростом числа самоубийств

«13 причин почему» (13 Reasons Why) вышел в конце марта 2017 года, сериал рассказывает историю о старшекласснице, которая покончила с собой, оставив знакомым кассеты с описанием причин своего суицида.
Обновлено в 07:36
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек

В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Экономика

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство подготовит законопроект, уравнивающий ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено в 04:56
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Политика

В США нашли новое доказательство фальсификации высадки на Луну

Исследователь из США Фил Поллинг нашел новое доказательство того, что никакой высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году могло и не быть.
Обновлено в 09:10
Политика

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
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