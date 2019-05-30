Политика
Путин проведет совещание на тему искусственного интеллектаiReactor 05:30
По словам Дмитрий Пескова, глава государства проведет совещание с правительством РФ в области искусственного интеллекта. Владимир Путин намерен поручить министрам проработать комплексную национальную стратегию, посвященную искусственному интеллекту.
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Путин 30 мая проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России
Реальное времявчера в 11:16
Путин впервые проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:35
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Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
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Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
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Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
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Врио губернатора Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил баллотироваться на должность главы города в качестве самовыдвиженца.
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Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
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Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
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Показали фото обновленного Renault Duster для России
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В Epic Games Store бесплатно раздают игру от создателей BioShock
Бесплатная игра в Epic Games Store меняется каждую неделю. Следующим продуктом в списке станет стратегия Kingdom: New Lands.
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Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию
Набирает популярность новая оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями и мотоциклистами.
Обновлено вчера в 08:49
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
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Обновлено в 05:00
Политика
Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги
Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
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Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились
Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
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Наука
Популярность «13 причин почему» снова связали с ростом числа самоубийств
«13 причин почему» (13 Reasons Why) вышел в конце марта 2017 года, сериал рассказывает историю о старшекласснице, которая покончила с собой, оставив знакомым кассеты с описанием причин своего суицида.
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Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
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Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
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Экономика
Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство подготовит законопроект, уравнивающий ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено в 04:56
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Политика
В США нашли новое доказательство фальсификации высадки на Луну
Исследователь из США Фил Поллинг нашел новое доказательство того, что никакой высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году могло и не быть.
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Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
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Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
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