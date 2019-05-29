Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мираРИА Новости 09:36

В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира". Путин добавил, что неслучайно многие страны уже приняли планы действий по развитию таких технологий.

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

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