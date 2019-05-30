Политика

Путин проведет совещание на тему искусственного интеллектаiReactor 05:30

По словам Дмитрий Пескова, глава государства проведет совещание с правительством РФ в области искусственного интеллекта. Владимир Путин намерен поручить министрам проработать комплексную национальную стратегию, посвященную искусственному интеллекту.
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Путин посвятит 30 мая будущему

Политика Сегодня05:30

Песков: рабочий график Путина на 30 мая целиком посвящен будущему

ТАСС06:04

Президент проведет совещание по технологиям искусственного интеллекта

Интерфаксвчера в 08:27

Путин 30 мая проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России

Реальное времявчера в 11:16

Искусственному интеллекту нужны налоговые льготы

Ведомостивчера в 14:58

Путин впервые проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:35

Путин посетит школу программирования «Школа 21»

REGNUM00:31
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Политика

Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках

Обновлено в 09:53
Спорт

Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Технологии

В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей

Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Трамп сообщил о провале Мюллера на собеседовании на пост главы ФБР

Дальнейший выбор Мюллера специальным прокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы был, по мнению президента США, очевидным конфликтом интересов.
Обновлено в 12:36
Общество

Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики

Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.
Обновлено в 10:02
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Футбол

Серхио Рамос решил остаться в «Реале»

Обновлено в 09:50
Общество

Карельского историка Юрия Дмитриева притесняли в СИЗО

Адвокат руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева сообщил о давлении на своего подзащитного в СИЗО.
Обновлено в 13:43
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Экономика

Курс биткоина превысил $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Курс биткоина впервые превысил показатели мая 2018 года, поднявшись до отметки чуть выше $9 тыс. в ходе торгов в четверг, 30 мая.
Обновлено в 12:55
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601»

Прямую трансляцию полета ведет Роскосмос в социальных сетях.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград

Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате чего погибло семь человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:30
Политика

В МИД Украины призвали отказаться от термина «миротворцы»

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил отказаться от использования в официальных украинских документах термина «миротворцы ООН».
Обновлено в 13:56
Финансы

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Центробанк назвал угрозы для российской финансовой системы. Их много, и они повсюду – как за пределами России, так и внутри страны.
Обновлено в 14:08
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Экономика

Владимир Литвиненко увеличил долю в «ФосАгро» до 20,98%

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко увеличил долю в "ФосАгро" до 20,98%, купив 27 174 815 голосующих акций у Игоря Антошина, сообщается в материалах компании.
Обновлено в 13:09
Политика

Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку

Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.
Обновлено в 11:05
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Здоровье

Минздрав объяснил рост пьянства в России

Количество пьющих россиян выросло из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018 и 2019 годах.
Обновлено в 13:48
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Шоу-бизнес

РПЦ отреагировала на мироточение могильного креста Началовой

В РПЦ прокомментировали сообщения СМИ о том, что могильные крест певицы Юлии Началовой якобы замироточил.
Обновлено в 08:15
Экономика

«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ

Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.
Обновлено в 13:09
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Боевики «Ан-Нусры» стягивают силы для контратаки на САА на севере Хамы

Обновлено в 13:02
Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Авто

Ferrari представила гибридный гиперкар SF90 Stradale

Новый гибридный автомобиль SF90 Stradale представила итальянская компания Ferrari.
Обновлено вчера в 22:35
Как работают Яндекс.Новости?
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