Политика
Путин проведет совещание на тему искусственного интеллектаiReactor 05:30
По словам Дмитрий Пескова, глава государства проведет совещание с правительством РФ в области искусственного интеллекта. Владимир Путин намерен поручить министрам проработать комплексную национальную стратегию, посвященную искусственному интеллекту.
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Путин 30 мая проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России
Реальное времявчера в 11:16
Путин впервые проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:35
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
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