Политика

Путин проведет совещание на тему искусственного интеллектаiReactor 05:30

По словам Дмитрий Пескова, глава государства проведет совещание с правительством РФ в области искусственного интеллекта. Владимир Путин намерен поручить министрам проработать комплексную национальную стратегию, посвященную искусственному интеллекту.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин посвятит 30 мая будущему

Политика Сегодня05:30

Искусственному интеллекту нужны налоговые льготы

Ведомостивчера в 14:58

Путин посетит школу программирования «Школа 21»

REGNUM00:31

Путин 30 мая проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России

Реальное времявчера в 11:16

Песков: рабочий график Путина на 30 мая целиком посвящен будущему

ТАСС06:04

Путин впервые проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:35

Президент проведет совещание по технологиям искусственного интеллекта

Интерфаксвчера в 08:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия

Кошка в английском городке почти неделю дурачила спасателей

Обновлено в 12:03
Политика

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за стендов о катастрофе в Смоленске

Обновлено в 13:22
Футбол

Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»

Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Политика

Законопроект о приостановлении действия ДРСМД внесен в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Спорт

Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Обновлено в 15:25
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Общество

Знаменитый космонавт Алексей Леонов празднует юбилей

Легендарный космонавт Алексей Леонов сегодня, 30 мая, празднует свое 85-летие.
Обновлено в 07:10
Политика

Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков

Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено в 09:45
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Экономика

Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»

«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Политика

Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая назначена главой штаб-квартиры ООН в Женеве. Об этом сообщается на сайте всемирной организации.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Наука

Раскрыта природа шаровой молнии

Обновлено в 12:29
Политика

Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий

На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Наука

На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века

Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Культура

Роулинг опубликует четыре новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 13:56
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате крушения которого погибли семь человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Футбол

Кротов признался, что игроки «Уфы» нервничали в матче с «Томью»

Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов - о первом стыковом матче за право играть в премьер-лиге против "Томи" (2:0). - В игре было видно, что первые 15 минут мы играли осторожно, была какая-то напряженность, волнение, но через 15 минут мы успокоились и взяли игру под свой контроль, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер".
Обновлено в 14:56
Игры

Death Stranding выйдет в ноябре

Обновлено вчера в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное