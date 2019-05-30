Политика
Путин проведет совещание на тему искусственного интеллектаiReactor 05:30
По словам Дмитрий Пескова, глава государства проведет совещание с правительством РФ в области искусственного интеллекта. Владимир Путин намерен поручить министрам проработать комплексную национальную стратегию, посвященную искусственному интеллекту.
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Путин 30 мая проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России
Реальное времявчера в 11:16
Путин впервые проведет совещание по развитию искусственного интеллекта в России
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:35
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Футбол
Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»
Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54
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Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Политика
Законопроект о приостановлении действия ДРСМД внесен в Госдуму
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Спорт
Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Обновлено в 15:25
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Общество
Знаменитый космонавт Алексей Леонов празднует юбилей
Легендарный космонавт Алексей Леонов сегодня, 30 мая, празднует свое 85-летие.
Обновлено в 07:10
Политика
Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков
Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено в 09:45
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Политика
Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве
Россиянка Татьяна Валовая назначена главой штаб-квартиры ООН в Женеве. Об этом сообщается на сайте всемирной организации.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Наука
Раскрыта природа шаровой молнии
Обновлено в 12:29
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште
Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате крушения которого погибли семь человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Футбол
Кротов признался, что игроки «Уфы» нервничали в матче с «Томью»
Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов - о первом стыковом матче за право играть в премьер-лиге против "Томи" (2:0). - В игре было видно, что первые 15 минут мы играли осторожно, была какая-то напряженность, волнение, но через 15 минут мы успокоились и взяли игру под свой контроль, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер".
Обновлено в 14:56
Игры
Death Stranding выйдет в ноябре
Обновлено вчера в 11:58