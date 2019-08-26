Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике

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