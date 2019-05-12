Политика
Путин проведет серию военных совещаний в новом форматеРоссийская газета 12:54
С понедельника, 13 мая, Владимир Путин начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые пройдут в новом формате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»
Казанский репортер13:14
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