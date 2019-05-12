Путин проведет серию военных совещаний в новом форматеРоссийская газета 12:54

С понедельника, 13 мая, Владимир Путин начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые пройдут в новом формате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС "Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.

Политика Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.

Политика Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.

Экономика Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.

Политика Второй тур президентских выборов пройдет в Литве В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал боле 50% голосов избирателей.

Общество Гороскоп на 12 мая 2019 Козерог В самой мирной и спокойной обстановке многих Козерогов одолеет непонятная раздражительность.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Путешествия Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.

Происшествия В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.

Кино Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Шоу-бизнес Мошенники наживаются на имени мамы Децла Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.

Политика Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.

Армия и оружие Иран призвал США покинуть Ближний Восток Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Происшествия Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ "Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.

Здоровье Столичные врачи помогли на дому около шести миллионам пациентов за год Отделения вызова врача на дом появились во всех столичных поликлиниках в 2016 году.

Армия и оружие В Латвии сегодня начинаются масштабные учения НАТО В манёврах примут участие сухопутные и военно-воздушные силы Латвии, американские военные, а также международный батальон НАТО, размещённый в стране.

Здоровье Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты На этот вопрос "Российской газете" ответил замглавного врача, руководитель регионального сосудистого центра Первой Градской больницы им. Н. И. Пирогова Москвы, профессор Михаил Гиляров: - Традиционно причин, вызывающих разрыв аорты, две: бывают врожденные аневризмы, от которых никак не убережешься.