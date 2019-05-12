Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом форматеВедомости 12:49

Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион.
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Путин начнет 13 мая серию совещаний по вопросам развития ОПК в новом формате

ТАСС17:32

Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате

RT на русском12:10

Путин проведет в Казани совещание по военной тематике

Inkazan14:18

Путин проведет ряд совещаний в новом формате по военной тематике

Газета.Ru14:47

Путин проведет в столице РТ совещание по военной тематике

БИЗНЕС Online13:30

Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»

Казанский репортер13:14

Владимир Путин проведет серию совещаний по вопросам ОПК в новом формате

Татар-информ14:26
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
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Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

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Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM

По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
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A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса

Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».
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Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

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Происшествия

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
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В Нижнем Новгороде наказали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено в 15:01
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Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено в 12:47
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Украшения-контрацептивы проходят первые тесты

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На открытие мотосезона приглашают сахалинцев

Фактически мотоциклисты уже ездят на дорогах, погода в этом году позволяет, но дата открытия мотосезона всегда остается неизменной.
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Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
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Мужчина украл медную проволоку из строящегося собора

Во Владивостоке мужчина украл медную проволоку из строящегося собора. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки

Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Транспорт

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Обновлено в 17:00
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СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая

Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
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Политика

В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
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Шоу-бизнес

Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
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Армия и оружие

Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»

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Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
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Названы средние зарплаты рабочих в Германии

Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
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