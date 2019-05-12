Политика
Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом форматеВедомости 12:49
Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион.
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Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»
Казанский репортер13:14
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
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Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
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Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM
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Экономика
A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса
Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».
Обновлено в 17:00
Происшествия
Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске
Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
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Происшествия
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Обновлено в 18:53
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено в 12:47
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Украшения-контрацептивы проходят первые тесты
Обновлено в 15:23
Общество
На открытие мотосезона приглашают сахалинцев
Фактически мотоциклисты уже ездят на дорогах, погода в этом году позволяет, но дата открытия мотосезона всегда остается неизменной.
Обновлено в 20:43
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Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Происшествия
Мужчина украл медную проволоку из строящегося собора
Во Владивостоке мужчина украл медную проволоку из строящегося собора. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 21:24
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки
Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
Транспорт
ТПУ «Девяткино» снова без инвестора
Об участии челябинской «Первой транспортной корпорации» и «Яндекс.Автобусов» в проекте ТПУ «Девяткино» стало известно весной прошлого года.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Кино
Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая
Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Политика
В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей
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Армия и оружие
Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»
Обновлено в 20:11
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Общество
Названы средние зарплаты рабочих в Германии
Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00