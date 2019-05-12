Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом форматеВедомости 12:49

Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион.
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Владимир Путин проведет серию совещаний по вопросам ОПК в новом формате

Татар-информ14:26

Путин проведет в Казани совещание по военной тематике

Inkazan14:18

Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»

Казанский репортер13:14

Завтра Путин проведет в столице РТ совещание по военной тематике

БИЗНЕС Online13:30

Путин проведет ряд совещаний в новом формате по военной тематике

Газета.Ru14:47

Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате

RT на русском12:10

Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате

ТАСС11:54
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Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

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В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
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Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 15:58
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Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
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В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
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Обновлено в 05:00
Происшествия

Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:38
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
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Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии

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Обновлено в 07:21
Футбол

Основатель Oasis Ноэль Галлахер отпраздновал чемпионство с игроками «Манчестер Сити» в раздевалке

Популярый британский музыкант Ноэль Галлахер посетил раздевалку "Манчестер Сити" после победы над "Брайтоном" в матче 38-го тура чемпионата Англии (4:1). "Орлы" набрали 98 очков и завоевали чемпионский титул второй год подряд.
Обновлено в 13:34
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Футбол

Дюков: «Зенит» уверенно управлял тренерской карьерой Семака

Президент РФС Александр Дюков похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербургский клуб к титулу чемпиона России.
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Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
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Дарья Мельникова побрилась налысо

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Обновлено в 13:00
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Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

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Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
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МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Китае 12 человек погибли в ДТП

"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
Обновлено в 14:43
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

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Петр Чех попрощался с премьер-лигой

Голкипер Арсенала Петр Чех попрощался с английской премьер-лигой.
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Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
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Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

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Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
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Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
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Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
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Пакистан получит $6 млрд от МВФ

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено в 15:16
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