Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом форматеВедомости 12:49

Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион.

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

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