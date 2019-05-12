Политика
Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом форматеВедомости 12:49
Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион.
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Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»
Казанский репортер13:14
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МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
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Общество
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Голкипер Арсенала Петр Чех попрощался с английской премьер-лигой.
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