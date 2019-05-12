Политика
Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом форматеВедомости вчера в 12:49
Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион.
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Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»
Казанский репортервчера в 13:14
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Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
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Политика
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Обновлено вчера в 23:23
Наука
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Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Здоровье
Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах
Обновлено вчера в 23:24
Общество
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Обновлено вчера в 01:44
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Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
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Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Кредиторы ЯТЭК пошли к поручителям
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Обновлено вчера в 17:57
Общество
В Уфе на следующей неделе жара начнет спадать
В Уфе, со следующей недели, жара начнет спадать и температурный режим придет в норму.
Обновлено вчера в 05:14
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Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
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Обновлено вчера в 16:41
Наука
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Обновлено вчера в 14:37
Хоккей
Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019
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Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Казахстане
Обновлено вчера в 23:56
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В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ
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Политика
В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов
Обновлено вчера в 22:59
Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
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