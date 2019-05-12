Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом форматеВедомости вчера в 12:49

Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион.
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Путин проведет в Казани совещание по военной тематике

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:30

Путин начнет 13 мая серию совещаний по вопросам развития ОПК в новом формате

ТАССвчера в 17:32

Владимир Путин проведет серию совещаний по вопросам ОПК в новом формате

Татар-информвчера в 14:26

Путин проведет ряд совещаний в новом формате по военной тематике

Газета.Ruвчера в 14:47

Путин проведет в Казани совещание по военной тематике

Реальное времявчера в 22:38

Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»

Казанский репортервчера в 13:14

Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате

RT на русскомвчера в 12:10
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Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
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Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
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Происшествия

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
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Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
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HBO опубликовал тизер последней серии «Игры престолов»

В Москве последний эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена».
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Происшествия

В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король

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Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.
Обновлено вчера в 11:47
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Когда и чем могут волгоградские дачники опрыскивать сливы

Совсем скоро в садах зацветут сливы. Биолог Валерий Бгашев рассказал, можно ли опрыскивать дерево уже сейчас.
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Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено 11 мая в 22:11
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
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Общество

Жара в Екатеринбурге продлится до вторника

В воскресенье синоптики обещают настоящую жару: от 28 до 30 градусов тепла по Цельсию. Ветер будет со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Обновлено 11 мая в 09:19
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено 10 мая в 13:31
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Здоровье

Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах

Обновлено вчера в 23:24
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Кредиторы ЯТЭК пошли к поручителям

По мнению юристов, иск к поручителю вызван в том числе тем, что в отношении ЯТЭК до последнего времени действовала процедура наблюдения, которая позволяла кредиторам получить деньги только через долгое и сложное банкротство.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

В Уфе на следующей неделе жара начнет спадать

В Уфе, со следующей недели, жара начнет спадать и температурный режим придет в норму.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Обновлено вчера в 16:41
Наука

ИИ спонтанно разработал человеческий подход к цифрам

Виртуальные ведущие провели в эфире 10 тыс. минут В новом исследовании глубокая нейронная сеть, которая была подготовлена для простого визуального обнаружения объектов, спонтанно разработала человеческую числовую логику.
Обновлено вчера в 14:37
Хоккей

Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019

Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП в Казахстане

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
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Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Политика

В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов

Обновлено вчера в 22:59
Политика

На президентских выборах в Литве состоится второй тур

Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
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