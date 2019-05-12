Политика
Путин проведет серию совещаний по ОПК в новом форматеРБК 15:05
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин 13 мая начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС. По его словам, грядущая серия совещаний пройдет в новом формате.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин откроет в Казани серию совещаний по вопросам ОПК «в новом формате»
Казанский репортер13:14
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Обновлено в 11:13
Общество
В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»
Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
The Federalist (США): три распространенных заблуждения об американской армии во Второй мировой войне (The federalist)
Накануне Второй мировой войной армия США была слабой К началу войны вооруженные силы США по своей численности уступали вооруженным силам Португалии.
Обновлено в 17:40
Общество
Андрею Бочарову «вынесли приговор»
Коротко, выводы, сделанные специалистами, Михаил Карягин разместил на своей странички в соцсети, назвав – «приговор Андрею Бочарову от Волгоградстата».
Обновлено в 13:48
Общество
Илона Маска вызвали в суд за обвинение в педофилии
Главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска обязали придти в суд на слушания по делу об оскорблении дайвера из Британии Вернона Ансуорта, который участвовал в операции по спасению детей в тайской пещере.
Обновлено в 17:24
Футбол
Яя Туре может войти в тренерский штаб «Тамбова»
Яя Туре может начать тренерскую карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова вышла замуж
Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко обнародовала документы о его диагнозе
Обновлено в 11:16
Общество
Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро
Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Энергетика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» проболталась про беременность
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Китае в результате ДТП погибло 12 человек
Двенадцать человек погибли и ещё одиннадцать получили ранения в результате опрокидывания сельскохозяйственного грузовика в провинции Чжэцзян, расположенной на востоке Китая.
Обновлено в 15:20
Футбол
Эден Азар: «Я принял решение и сказал об этом клубу»
Полузащитник "Челси" Эден Азар намекнул на скорый уход из клуба. Лондонцы завершили сезон на третьем месте в премьер-лиге.
Обновлено в 17:41
Общество
Названы средние зарплаты рабочих в Германии
Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Экономика
Косметическая компания Avon реанимирует российский бизнес
Российский рынок входит в пятерку крупнейших рынков для Avon, говорил в интервью «Ведомостям» гендиректор Avon Ян Зейдервельд в конце 2018 г.
Обновлено в 17:24
Футбол
Коутиньо выбыл примерно на 10 дней
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Хетафе» (2:0). Бразилец рискует пропустить финал Кубка Испании с «Валенсией», поскольку восстановление займет около 10 дней, и он должен начать тренироваться прямо перед игрой.
Обновлено в 17:42
Футбол
Игроки ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча с «Зенитом»
Игроки московского ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено в 12:25
Политика
Партия Порошенко обвинила Россию в «нарушении» прав коренных народов
В тексте сообщения сказано, что одной из тем повестки дня на заседании парламента, запланированного на 14 мая, может стать проект постановления «Об обращении Верховной Рады к ООН ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 15:58