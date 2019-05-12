Путин проведет серию совещаний по ОПК в новом форматеРБК 15:05

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин 13 мая начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС. По его словам, грядущая серия совещаний пройдет в новом формате.

Путин проведет серию совещаний по ОПК в новом формате

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