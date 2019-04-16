Путин проведет рабочую встречу с главой «Лукойла»ТАСС 05:17

Президент России Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Политика Глава МИД Украины Климкин обвинил россиян в «культе Сталина» Как сообщает издание "Историческая правда", министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные опроса, проведенного среди граждан России, об их отношении к личности советского лидера Иосифа Сталина.

Политика Новое ПО самолетов Boeing 737 MAX предварительно одобрили для полетов Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило нововведения в системе маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.

Финансы Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.

Общество На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.

Финансы Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.

Экономика В ОЭСР рассказали о последствиях эскалации торговой войны США и Китая Дальнейшая эскалация торгового конфликта между Китаем и США может привести к девальвации валют развивающихся рынков и резкому падению котировок на фондовых биржах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Игры В Sony рассказали, какой будет новая Playstation Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.

Здоровье В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.

Происшествия ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.

Космос SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.

Авто Aston Martin презентовал свой первый электрокар Rapide E Компания презентовала в Китае новый электрический лифтбек Rapide E, оснащенный двумя сильными моторами мощностью 610 «лошадок».

Гаджеты Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.

Экономика Прибыль «АЛРОСА» по РСБУ за 1 квартал упала до 16,06 млрд рублей Чистая прибыль АК "АЛРОСА" за 1 квартал 2019 года по РСБУ снизилась в 1,9 раза до 16,06 млрд рублей по сравнению с прибылью в 30,553 млрд рублей за аналогичный период 2018 года, следует из отчета компании.

Наука Ключевую часть самой мощной лазерной установки в мире собрали в Сарове Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку центрального элемента самой мощной лазерной установки в мире, которая в перспективе будет применяться в том числе для получения чистой энергии, сообщила пресс-служба ядерного центра.

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.

Общество Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".