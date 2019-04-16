Экономика
Путин проведет рабочую встречу с главой «Лукойла»ТАСС 05:17
Президент России Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Общество
Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама
Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29
Политика
МИД РФ ответил на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В Пятигорске на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка
В Пятигорске накажут виновников массовой драки на соревнованиях по джиу-джитсу 13 апреля, видеозапись которой только сегодня попала в Сеть.
Обновлено в 14:42
Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:58
Политика
Историк Сытин назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»
«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», – заявил он.
Обновлено в 11:59
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (2-й тайм)
Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Евгений Петросян придет в «Вечерний Ургант»
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари
«Президент РФ Путин направил телеграмму президенту Французской Республики Макрону с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в соборе Парижской Богоматери», – говорится в сообщении Кремля.
Обновлено в 04:17
Авто
Компания Haval представит концепт Haval Vision 2025
Появилась информация о новом концепте Haval Vision 2025.
Обновлено вчера в 10:42
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов
Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Общество
В России появился новый вид мошенничества в интернете
Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»
Обновлено в 14:00
Транспорт
В Москве состоялись слушания по строительству новой ветки метро
Сразу в восьми районах столицы вечером во вторник прошли публичные слушания по строительству новой Коммунарской линии московского метро.
Обновлено в 15:16
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено вчера в 03:04
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от ежегодной флюорографии
Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24