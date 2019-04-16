Экономика

Путин проведет рабочую встречу с главой «Лукойла»ТАСС 05:17

Президент России Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Глава «ЛУКойла» пообещал Путину держать стабильные цены на бензин

Life.ru09:40

Глава «Лукойла» заявил, что компания практически не поставляет бензин на экспорт

ТАСС15:04

«Лукойл» ежегодно инвестирует в нефтедобычу 500 млрд рублей, - Алекперов

РЕН ТВ09:57

Что рассказал Владимиру Путину глава «Лукойла»

Lenta.ru13:50

Путин проведет встречу с главой «Лукойла»

Народные новости06:06

Путин проведет встречу с главой «Лукойла»

ФАН05:24

Путин во вторник встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

РИА Новости05:20
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Общество

Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама

Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29
Политика

МИД РФ ответил на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе

В МИД России прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 15:45
Происшествия

В Пятигорске на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка

В Пятигорске накажут виновников массовой драки на соревнованиях по джиу-джитсу 13 апреля, видеозапись которой только сегодня попала в Сеть.
Обновлено в 14:42
Политика

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Политика

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Обновлено в 14:58
Политика

Историк Сытин назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»

«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», – заявил он.
Обновлено в 11:59
Наука

В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет

Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении

Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (2-й тайм)

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

Евгений Петросян придет в «Вечерний Ургант»

Обновлено вчера в 08:49
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари

«Президент РФ Путин направил телеграмму президенту Французской Республики Макрону с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в соборе Парижской Богоматери», – говорится в сообщении Кремля.
Обновлено в 04:17
Авто

Компания Haval представит концепт Haval Vision 2025

Появилась информация о новом концепте Haval Vision 2025.
Обновлено вчера в 10:42
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо

Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов

Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Общество

В России появился новый вид мошенничества в интернете

Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»

Обновлено в 14:00
Транспорт

В Москве состоялись слушания по строительству новой ветки метро

Сразу в восьми районах столицы вечером во вторник прошли публичные слушания по строительству новой Коммунарской линии московского метро.
Обновлено в 15:16
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Басконию» в первом матче четвертьфинала Евролиги

Обновлено в 15:03
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено вчера в 03:04
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от ежегодной флюорографии

Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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