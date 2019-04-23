Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен ЫнаLenta.ru 09:28

Ранее газета «Коммерсантъ» назвала 25 апреля датой встречи Ким Чен Ына и Путина. Также издание указывало, что вечером того же дня Путин отправится в Китай на саммит стран «Пояса и пути», а Ким Чен Ын останется в России до 26 апреля. Впервые Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию 18 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля

Коммерсантъ09:23

Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке

ТАСС09:20

Переговоры Путина и Ким Чен Ына состоятся во Владивостоке

Аргументы и Фактывчера в 16:55

Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке

РИА Новости09:02

Кремль официально объявил о встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке 25-го апреля

Эхо Москвы10:00

Ушаков рассказал, о чем будут говорить Путин и Ким Чен Ын 25 апреля

REGNUM10:20

Кремль подтвердил, что Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке 25 апреля

Интерфакс09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Обновлено в 15:55
Происшествия

Подростков придавила рекламная конструкция в ТЦ

В Екатеринбурге несколько подростков получили ранения после падения на них рекламной конструкции в одном из торговых центров.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Певица Бьянка оказалась под капельницей из-за отравления

Российская певица Бьянка рассказала подписчикам в Instagram, что на днях перенесла сильное отравление.
Обновлено в 04:02
Интернет

Google и «Одноклассники» запустили проект об интернет-безопасности

"Одноклассники" совместно с компанией Google запустили игровой тест на знание правил безопасности в интернете.
Обновлено в 06:13
Финансы

Банки России с июля смогут проводить сделки с электронными закладными на Мастерчейне

Полномасштабный запуск децентрализованной депозитарной системы (ДДС) учета закладных на Мастерчейне запланирован на июль 2019 года, говорится в пресс-релизе Ассоциации "Финтех".
Обновлено в 13:14
Политика

Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию

Обновлено в 14:49
Политика

Reuters поправил статью о Венесуэле после угроз «Роснефти»

В материале Reuters описывала, как «Роснефть» якобы помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций и зарабатывает на этом: покупает у венесуэльской госкомпании PDVSA нефть со скидкой, а потом перепродает за полную стоимость.
Обновлено в 14:19
Политика

Стала известна биография будущей первой леди Украины

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Космос

На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES.
Обновлено в 16:26
Политика

Хиллари Клинтон заявила, что доклад Мюллера «еще не конец»

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера - «еще не конец», сообщает Time.
Обновлено в 15:58
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке

Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

Обновлено в 02:48
Авто

Haval сертифицировал кроссовер F7 для России

Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Гаджеты

Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro представлен официально

Обновлено в 08:25
Общество

Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года

Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Культура

Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский

Сегодня, 23 апреля, скончался советский, российский оператор Сергей Дубровский.
Обновлено в 14:59
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 06:01
Происшествия

СК показал последствия пожаров в Забайкалье

Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Политика

Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя

В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Морская пехота на Севере начала получать модернизированные МТ-ЛБ

Один из вариантов модернизации МТ-ЛБ Как сообщает агенство, в подразделения морской пехоты на Севере поступают серийные тягачи МЛБШ, представляющие собой серийную модернизацию советского МТ-ЛБ.
Обновлено в 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное