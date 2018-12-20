Мы никого не ограничиваем, президент не дифференцирует какие-то страны. … Приезжают журналисты, есть журналисты из Азии, Эмиратов, есть американцы, которые приехали сюда, очень много европейцев, Израиль и другие страны. Поэтому, палитра самая широкая, естественно, интерес большой.

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в российской столице в полдень по московскому времени. Для главы российского государства встреча в таком формате станет 14-й по счету. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество российских и зарубежных журналистов — 1700.

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