Политика
Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в российской столице в полдень по московскому времени. Для главы российского государства встреча в таком формате станет 14-й по счету. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество российских и зарубежных журналистов — 1700.
Вести.Ru04:05
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Мы никого не ограничиваем, президент не дифференцирует какие-то страны. … Приезжают журналисты, есть журналисты из Азии, Эмиратов, есть американцы, которые приехали сюда, очень много европейцев, Израиль и другие страны. Поэтому, палитра самая широкая, естественно, интерес большой.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 04:08
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Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в прямом эфире в полдень
Первый каналвчера в 23:18
Главное за выходные: Путин проведет ежегодную встречу со СМИ 20 декабря; Вертолет Ми-8 упал под Томском; «Роскосмос» пообещал доставлять туристов к МКС с 2020 года
Байкал Медиа Консалтинг16 декабря в 20:34
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