Политика
Президент России Владимир Путин в четверг соберет традиционную большую пресс-конференцию. Она станет первой с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года.
ТАССвчера в 16:05
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Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в прямом эфире в полдень
Первый каналвчера в 23:18
Главное за выходные: Путин проведет ежегодную встречу со СМИ 20 декабря; Вертолет Ми-8 упал под Томском; «Роскосмос» пообещал доставлять туристов к МКС с 2020 года
Байкал Медиа Консалтинг16 декабря в 20:34
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
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