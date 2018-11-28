Политика
Путин просит не спрашивать о том, какой будет Россия без него
Путин просит не спрашивать о том, какой будет Россия без негоMR7.ru09:28
Президент России Владимир Путин попросил журналистов не торопиться с вопросами о том, какой будет Россия после завершения президентского срока. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», российский президент прокомментировал вопросы, которые были заданы на форуме «Россия зовет».
MR7.ru09:28
Оценить
38 человек отреагировали
Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнёрами, в том числе, и с США.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Политика
Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,59% голосов
Обновлено в 18:49
Политика
Трамп и Эрдоган на саммите G20 обсудят инцидент в Керченском проливе
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита G20 в Аргентине обсудят инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 18:11
Политика
В конгресс США внесли законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3
В американском конгрессе представлен законопроект, запрещающий продлевать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 18:53
Политика
В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинских моряков
Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение дел в отношении девяти украинских военнослужащих, задержанных при нарушении госграницы РФ, таким образом все 24 моряка арестованы на два месяца.
Обновлено в 17:25
Политика
Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 16:24
Политика
На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 18:11
Политика
Путин назвал возможный уход от доллара вынужденным
Президент России Владимир Путин назвал вынужденным уход России от расчетов в долларах.
Обновлено в 14:30
Политика
Глава ВТБ пришел на прием инвестиционного форума в костюме джедая
Обновлено в 18:52
Политика
Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения
Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 18:47
Политика
Песков не считает двойное гражданство Брилёва «поводом для обвинений»
Наличие у телеведущего Сергея Брилёва гражданства Великобритании не является поводом для критики, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 17:38
Политика
У Путина на G20 запланированы контакты с саудовским наследным принцем
У президента РФ Владимира Путина на G20 запланированы контакты с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:46
Политика
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей
Президент России Владимир Путин подписал в среду указ о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям, с целью увековечивания памяти.
Обновлено в 16:34
Политика
Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями
Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 18:43
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 17:20