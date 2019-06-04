Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в ДзержинскеRT на русском 10:28
Президент России Владимир Путин поручил надзорным органам провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.
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с чего всё началось
Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.РИА Новости10:26
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«Что делали, если довели до взрыва?»: Владимир Путин заинтересовался ЧП на заводе «Кристалл»
Нижний Новгород on-line11:05
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