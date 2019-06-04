Путин прокомментировал взрывы на заводе в ДзержинскеRT на русском 10:28

Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил надзорным органам провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

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