Происшествия
Путин прокомментировал взрывы в ДзержинскеLenta.ru 10:12
Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
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с чего всё началось
Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.РИА Новости10:26
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«Что делали, если довели до взрыва?»: Владимир Путин заинтересовался ЧП на заводе «Кристалл»
Нижний Новгород on-line11:05
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