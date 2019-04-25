Политика
Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям ДонбассаURA.Ru вчера в 10:53
Президент РФ Владимир Путин заявил, что упрощение получения российского гражданства жителями Донбасса носит гуманитарный характер. На встрече с членами Совета законодателей РФ Путин отметил, что у России «нет никакого желания создавать проблемы Киеву».
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Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса
RT на русскомвчера в 14:32
В Ростовской области у границ ДНР и ЛНР откроются 4 центра для приёма документов
Life.ruвчера в 11:59
«Выполняет свой долг». Почему Россия решила выдавать паспорта жителям Донбасса
Телеканал 360°вчера в 12:24
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Политика
Команда Зеленского резко ответила на выдачу паспортов РФ Донбассу
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского распространила комментарий от его имени касаемо ситуации с упрощением режима выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР.
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Продюсерская компания Millenium Media, ответственная за «Неудержимых», поставит остросюжетный фильм Jolt с Кейт Бекинсейл в главной роли.
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Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
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Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
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Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
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«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
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Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
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Средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 72 лет
Ранее Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России в 2018 году увеличилась до 72,9 лет.
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Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
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Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
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Происшествия
Убийц менеджера ювелирной компании из Таганрога осудили в Иркутске
Подсудимые разработали план, согласно которому организатор преступления – 35-летний житель Таганрога, уволенный за драку из ювелирной компании, где работал директором отдела по продажам, - представился индивидуальным предпринимателем из г. Иркутска и заказал по телефону у менеджера крупную партию ювелирных украшений.
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Армия и оружие
Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2
В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова
Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.
Обновлено вчера в 21:18
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В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке и начали личные переговоры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
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Киркоров заработал $ 3 000 000 на недвижимости в США
Многие российские звезды в свое время скупали дома и квартиры в Майами. «КП» решила подсчитать, выгодным ли оказалось такое вложение.
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Религия
Православные христиане отмечают Чистый четверг
Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
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Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:50
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу
Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
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СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
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Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
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Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
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Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве
Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено вчера в 07:43
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Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы
Окружной суд Токио принял решение выпустить под залог из тюрьмы бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 22:45