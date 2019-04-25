Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям ДонбассаURA.Ru вчера в 10:53

Президент РФ Владимир Путин заявил, что упрощение получения российского гражданства жителями Донбасса носит гуманитарный характер. На встрече с членами Совета законодателей РФ Путин отметил, что у России «нет никакого желания создавать проблемы Киеву».

Политика Команда Зеленского резко ответила на выдачу паспортов РФ Донбассу Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского распространила комментарий от его имени касаемо ситуации с упрощением режима выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР.

Кино Кейт Бекинсейл сыграет главную роль в первом женском экшене от создателей «Неудержимых» Продюсерская компания Millenium Media, ответственная за «Неудержимых», поставит остросюжетный фильм Jolt с Кейт Бекинсейл в главной роли.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Энергетика Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.

Происшествия Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.

Здоровье Средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 72 лет Ранее Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России в 2018 году увеличилась до 72,9 лет.

Происшествия Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.

Здоровье Эксперты объяснили, почему россияне полнеют Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.

Происшествия Убийц менеджера ювелирной компании из Таганрога осудили в Иркутске Подсудимые разработали план, согласно которому организатор преступления – 35-летний житель Таганрога, уволенный за драку из ювелирной компании, где работал директором отдела по продажам, - представился индивидуальным предпринимателем из г. Иркутска и заказал по телефону у менеджера крупную партию ювелирных украшений.

Происшествия Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2 В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.

Армия и оружие Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.

Политика В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса.

Политика Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке и начали личные переговоры, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Киркоров заработал $ 3 000 000 на недвижимости в США Многие российские звезды в свое время скупали дома и квартиры в Майами. «КП» решила подсчитать, выгодным ли оказалось такое вложение.

Религия Православные христиане отмечают Чистый четверг Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».

Общество Похолодание придет в Москву на Пасху Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Политика Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.