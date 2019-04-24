Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНРИзвестия 11:40
Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.
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От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такое важное для наших граждан решение. Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо!
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Происшествия
СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии
Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Политика
Порошенко прокомментировал решение России по гражданству для Донбасса
Украинский лидер Пётр Порошенко, комментируя решение России упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, обвинил Москву в подготовке к аннексии Донбасса.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» закончил испытания
Концерн "Росэнергоатом" завершил комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 03:27
Происшествия
Житель Крыма получил 6 лет колонии за подрыв новогодней елки
40-летний мужчина обнаружил ручную осколочную наступательной гранату РГ-42, снаряженную унифицированным запасом (взрывателем), среди мусора в заброшенном здании в декабре 2018 года и забрал ее себе.
Обновлено в 11:23
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Экономика
У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей
«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Башкирии раскрыли махинацию с землей на 1 млрд рублей
Обновлено в 07:11
Общество
ФНС разъяснила условия налогообложения дачных теплиц
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) разъяснили для граждан условия налогообложения дачных теплиц.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов
Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Экономика
Россияне начали массово продавать дачи из-за налога
Обновлено в 01:24
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.
Обновлено в 11:08
Общество
Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе другу Ратмиру Шишкову
24 апреля музыканту, участнику проекта «Фабрика звезд-4» Ратмиру Шишкову исполнился бы 31 год. Он был близким другом рэпера Тимати.
Обновлено в 11:41
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Футбол
Кристиан Эриксен: «„Тоттенхэму“ важно оставаться в топ-4 АПЛ для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне»
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен определил главную задачу команды до окончания текущего сезона чемпионата Англии.
Обновлено в 11:46
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Наука
Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков
Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено в 09:41
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57