Политика

Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНРИзвестия 11:40

Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.
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Денис Пушилин
От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такое важное для наших граждан решение. Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо!
— Денис ПушилинRambler News Service 10:29

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Зачем Путин упростил предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР. Мнение политологов

Ведомости10:52

Пушилин назвал исторической вехой решение России о предоставлении гражданства жителям ДНР

ТАСС11:37

Путин упростил получение российского гражданства жителям ДНР и ЛНР

Коммерсантъ08:03

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

РИА Новости08:04

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

РБК08:01

Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса

RT на русском11:57

Путин вводит упрощенный порядок приема в гражданство России жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Эхо Москвы11:00
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Происшествия

СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии

Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Политика

Порошенко прокомментировал решение России по гражданству для Донбасса

Украинский лидер Пётр Порошенко, комментируя решение России упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, обвинил Москву в подготовке к аннексии Донбасса.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» закончил испытания

Концерн "Росэнергоатом" завершил комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 03:27
Происшествия

Житель Крыма получил 6 лет колонии за подрыв новогодней елки

40-летний мужчина обнаружил ручную осколочную наступательной гранату РГ-42, снаряженную унифицированным запасом (взрывателем), среди мусора в заброшенном здании в декабре 2018 года и забрал ее себе.
Обновлено в 11:23
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Политика

Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве

Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Экономика

У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В Башкирии раскрыли махинацию с землей на 1 млрд рублей

Обновлено в 07:11
Общество

ФНС разъяснила условия налогообложения дачных теплиц

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) разъяснили для граждан условия налогообложения дачных теплиц.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Общество

В Японии принесли извинения жертвам принудительной стерилизации

Обновлено в 10:05
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Общество

Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов

Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Экономика

Россияне начали массово продавать дачи из-за налога

Обновлено в 01:24
Общество

В Москве побит семилетний температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.
Обновлено в 11:08
Общество

Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе другу Ратмиру Шишкову

24 апреля музыканту, участнику проекта «Фабрика звезд-4» Ратмиру Шишкову исполнился бы 31 год. Он был близким другом рэпера Тимати.
Обновлено в 11:41
Энергетика

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Футбол

Кристиан Эриксен: «„Тоттенхэму“ важно оставаться в топ-4 АПЛ для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен определил главную задачу команды до окончания текущего сезона чемпионата Англии.
Обновлено в 11:46
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 12:04
Наука

Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков

Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено в 09:41
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
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