Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНРИзвестия 11:40

От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такое важное для наших граждан решение. Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо!

Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.

Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Происшествия СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".

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