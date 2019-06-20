Экономика
Путин прокомментировал падение доходов жителей РоссииДеловое.ТВ 06:57
Президент отметил, что доходы россиян падали на протяжении нескольких лет, но сейчас ситуация улучшилась. В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России. Он отметил, что данная проблема существует на протяжении нескольких лет.
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Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
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Обновлено в 11:55
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В Тбилиси анонсировали продолжение протестов
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Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в Приморье
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг "китовой тюрьмы" Приморского края, где в заточении держались косатки и белухи.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 20:40
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
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Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
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Авто
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Обновлено в 13:51
Политика
Путин похвалил блогера Сардарова за рекламу шаурмы
Президент России Владимир Путин похвалил блогера Амирана Сардарова за рекламу шаурмы, которую тот успел озвучить во время своего вопроса в эфире прямой линии.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
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Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
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Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
ЖКХ
Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление
Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Обновлено в 19:14
Политика
Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем
В декабре 2018 года заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы протестировать отключение калининградской энергосистемы от стран Балтии в мае 2019 года.
Обновлено в 11:04
Политика
Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17
Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено в 04:47
Общество
Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги
Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено в 23:30
Политика
КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным
Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Наука
Ученые впервые записали пение редкого японского кита
Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Спорт
Определились все участники плей-офф женского ЧМ по футболу
На чемпионате мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции определились все участники плей-офф турнира, сообщает RT.
Обновлено в 17:33
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Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Общество
Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%
Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:23
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено в 07:10
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:22
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42