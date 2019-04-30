Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»RT на русском 09:24

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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Владимир Путин
Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный! Нужно менять систему контроля. Решите вопрос обязательно и доложите главе Правительства РФ.
— Владимир ПутинОбластная газета 10:15

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