Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»RT на русском 09:24

Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный! Нужно менять систему контроля. Решите вопрос обязательно и доложите главе Правительства РФ.

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