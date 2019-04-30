Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»RT на русском 09:24

Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный!

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

Кино Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино» В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.

Происшествия В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.

Происшествия Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Политика Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Политика МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Политика Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Шоу-бизнес Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.

Технологии Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Происшествия В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.

Армия и оружие Российские военные корабли подошли к границам Латвии Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск».

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Космос На МКС возникла проблема с системой электроснабжения На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.

Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3% Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.

Общество Император Японии Акихито отрекся от престола Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.

Шоу-бизнес Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж Следственные мероприятия и суды продолжаются, а вдова Марьянова Ксения Бик до сих пор не может оправиться после потери мужа.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Политика Сильвио Берлускони попал в больницу Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом пишет газета Corriera della Sera.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).

Гаджеты Операционная прибыль Samsung SDI выросла на 65% Операционная прибыль компании Samsung SDI за первый квартал 2019 года выросла на 65%. Об этом 30 апреля сообщает Yonhap.