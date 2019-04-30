Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»RT на русском 09:24

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин призвал усилить надзор за нефтемагистралями после инцидента с с трубопроводом «Дружба»

RT на русском15:45

Путин заявил об ущербе из‐за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Телеканал 360°09:41

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

РИА Новости11:01

«Транснефть» передала ФСБ материалы по загрязнению нефти в «Дружбе»

ТАСС10:08

Путин заявил о серьезном ущербе из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

РБК10:46

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Газета.Ru15:22

Путин: ущерб для России от ситуации на нефтепроводе «Дружба» очень серьёзный

Говорит Москва09:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:05
Происшествия

На судне «Василий Головин» погибли два моряка

На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Общество

Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес

Обновлено в 07:09
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика

Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 05:59
Культура

Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу

Обновлено в 18:14
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Культура

Супруги Обама представили список проектов для Netflix

Продюсерская компания Higher Ground Productions, которая принадлежит экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с Netflix.
Обновлено в 19:52
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру

Обновлено в 15:05
Политика

От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Хоккей

Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Политика

Растет число пострадавших в столкновениях в Венесуэле

Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает «Интерфакс».30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.
Обновлено в 16:21
Здоровье

Сам себе Малышева. Приборы, которые помогут вам обследоваться на дому

Сегодня лечить себя самостоятельно стало существенно проще, есть огромное количество домашних приборов, позволяющих фактически поставить себе диагноз.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено в 19:25
Политика

Зеленского объявили избранным президентом Украины

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Транспорт

ГИБДД создаст электронную базу злостных нарушителей

Госавтоинспекция намерена создать цифровую базу, куда будет заносить злостных нарушителей ПДД.
Обновлено вчера в 00:40
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ

«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.
Обновлено в 17:52
Кино

Названа стоимость участия Роберта Дауни мл. в фильме «Мстители 3»

Роберт Дауни мл. заработал значительно больше своих коллег, приняв участие в фильме "Мстители 3: Война бесконечности".
Обновлено в 17:41
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Движение ограничено на Рязанском проспекте в Москве из-за ДТП

Движение транспорта ограничено на Рязанском проспекте по правому и среднему рядам в сторону центра Москвы из-за провала грузовика под грунт после аварии.
Обновлено в 11:54
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено в 19:53
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Петрович Токарев
Российский бизнесмен
Российский промышленник, председатель правления и президент ПАО «Транснефть». Генерал-майор ФСБ в отставке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное