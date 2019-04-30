Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»RT на русском 09:24
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес
В преддверии 50-летия Анжелика Варум пооткровенничала про пластические операции
Обновлено в 15:51
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Общество
Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки
Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.
Обновлено в 05:23
Происшествия
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Футбол
Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет
По сообщению The Sun, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси не сможет появиться на поле в сезоне-2018/19 из-за травмы.
Обновлено в 19:36
Здоровье
За первую неделю апреля в России продали 2 млн препаратов от аллергии
За первую неделю апреля российские аптеки продали 2 миллиона упаковок средств от аллергии.
Обновлено в 21:08
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Футбол
«Фортуна» хочет арендовать Смолова
Обновлено в 14:37
Экология
В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим
Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Происшествия
Автомобиль протаранил здание торгового центра в Гамбурге
Обновлено в 05:48
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
Обновлено в 12:24
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено в 16:06
Политика
Генпрокурор США извратил суть доклада по «российскому делу», жалуется Мюллер
Специальный прокурор Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр в "неполном" виде изложил доклад по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено в 20:41
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47