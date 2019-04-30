Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»RT на русском 09:24

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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Путин призвал усилить надзор за нефтемагистралями после инцидента с с трубопроводом «Дружба»

RT на русском15:45

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Газета.Ru15:22

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

РИА Новости11:01

«Транснефть» передала ФСБ материалы по загрязнению нефти в «Дружбе»

ТАСС10:08

Путин заявил о серьезном ущербе из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

РБК10:46

Путин заявил об ущербе из‐за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Телеканал 360°09:41

Путин: ущерб для России от ситуации на нефтепроводе «Дружба» очень серьёзный

Говорит Москва09:27
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Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Политика

В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
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В преддверии 50-летия Анжелика Варум пооткровенничала про пластические операции

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Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
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Общество

Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки

Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.
Обновлено в 05:23
Происшествия

У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения

У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Общество

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

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Футбол

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет

По сообщению The Sun, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси не сможет появиться на поле в сезоне-2018/19 из-за травмы.
Обновлено в 19:36
Здоровье

За первую неделю апреля в России продали 2 млн препаратов от аллергии

За первую неделю апреля российские аптеки продали 2 миллиона упаковок средств от аллергии.
Обновлено в 21:08
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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Футбол

«Фортуна» хочет арендовать Смолова

Обновлено в 14:37
Экология

В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим

Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Происшествия

Автомобиль протаранил здание торгового центра в Гамбурге

Обновлено в 05:48
Авто

В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport

Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Обновлено в 18:12
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Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

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Армия и оружие

Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону

Обновлено вчера в 03:35
Политика

Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
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Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Обновлено в 12:24
Интернет

Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

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Космос

Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный пройдёт 5 июля

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Политика

Генпрокурор США извратил суть доклада по «российскому делу», жалуется Мюллер

Специальный прокурор Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр в "неполном" виде изложил доклад по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
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Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался после падения

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